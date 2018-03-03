Влагалище – это орган, образованный из гладких мышц, промеж мочеиспускательного протока и мочевого пузыря спереди, и толстой кишки сзади.

Его верхний край находится на уровне маточной шейки, которую оно включает в себя, внизу оно раскрывается в вагинальное преддверие влагалищным отверстием.

Боли во влагалище

Это весьма коварное и небезопасное проявление для здоровья, поскольку причины ее возникновения иногда становится определить очень нелегко.

К тому же, эти боли разнохарактерны:

Выделения и зуд (инфекционное поражение);

Болезненное чувство во время и после секса;

Вполне могут быть и психо-эмоциональные факторы.

Такие проявления терпеть или устранять симптоматику при помощи медикаментов не рекомендуется, в противном случае данные действия могут стать причиной запуска необратимых перемен в организме женщины. Исключительно клиническое обследование может определить причины боли во влагалище.

Симптомы

Болезненное чувство во влагалище нередко становится единственным проявлением заболевания. Все же в некоторых ситуациях отклонение в малом тазу проявляется и прочими симптомами.

К таковым можно отнести:

Иногда слизистые – свидетельствуют о воспалительном процессе, спровоцированном вирусами, патологическом нарастании эндометрия. Густые выделения с присутствием гноя – проявление микробного поражения.

Иногда слизистые – свидетельствуют о воспалительном процессе, спровоцированном вирусами, патологическом нарастании эндометрия. Густые выделения с присутствием гноя – проявление микробного поражения. Жжение, боль и зуд – говорят об активном воспалении.

– говорят об активном воспалении. Кровотечение – проявление всевозможных по происхождению патологий от механических травм до разложения опухоли.

– проявление всевозможных по происхождению патологий от механических травм до разложения опухоли. Боль при мочеиспускании и стуле – признак перехода воспалительного процесса на близко расположенные органы.

– признак перехода воспалительного процесса на близко расположенные органы. Невозможность зачатия – может быть спровоцировано срастаниями тканей в матке и брюшном пространстве, отклонением на яичниках, патологическом нарастании внутреннего маточного слоя, новообразованиями на половых органах.

– может быть спровоцировано срастаниями тканей в матке и брюшном пространстве, отклонением на яичниках, патологическом нарастании внутреннего маточного слоя, новообразованиями на половых органах. Острое либо незначительное покалывание.

При посещении гинеколога следует сообщать обо всех несвойственных проявлениях патологии, чтобы проведенная диагностика привела к точному установлению.

Тянущая боль

В случае когда влагалище тянет вниз, появляется ноющая боль, которая отдает в анус и поясницу, то данное отклонение именуется как опущение влагалищных стенок. При данном проявлении в обязательном порядке следует посетить врача-гинеколога.

Тянущее болезненное ощущение – первый признак выпадения матки, ослабления мускульного тонуса, и кроме того пороков и аномалий при формировании.

Колющая боль

Если женщина при жалобах указывает на такую колющую режущую боль во влагалище, как будто у нее что-то стреляет или колет в гениталиях, то можно говорить о воспалении в матке, в яичниках или же в маточной трубе.

Довольно пронзительная резкая кинжальная боль появляется, если есть физические повреждения на промежности.

Кроме того, данная боль характерна для недавно выполненного хирургического вмешательства, грубо и халатно осуществленные манипуляции на женских гениталиях при гинекологическом обследовании.

Боль отдает во влагалище

Такая боль возникает при хирургическом воздействии на соседствующих органах, например если вмешательство производилось в районе мочевого пузыря, либо толстой кишки, у пациентки все равно могут появиться весьма интенсивные боли.

Причины

Данное проявление может быть весьма рискованным для здоровья репродуктивной сферы женщины:

Это может быть инфекционное поражение, которое сопровождается зудом и влагалищными выделениями.

Болезненное чувство может возникать и во время крововыделений.

Боли могут появляться при климаксе.

Болезненное чувство может возникать в момент полового контакта либо после него, кроме того в момент возбуждения перед сексом.

Болеть может в толстой кишке, но резонировать во влагалище.

Не исключается и психологический фактор.

Ощущение болезненности во влагалище может быть обеспечено чрезмерной сухостью влагалища.

Заболевания

Стенки влагалища достаточно тонкие, слизистые здесь могут быть подвержены различным трансформациям.

Кольпит и вагинит

Кольпит – воспаление слизистой оболочки, появляется из-за инфекционных патогенов, понижения защитных сил организма, возрастных перемен стенок влагалища, нарушений целостности стенок и других отрицательных причин.

К проявлениям данной патологии можно причислить:



Гиперемия и отёчность в гениталиях,

Тревожащие выделения (с присутствием гноя, и неприятного запаха),

При сексе неприятные ощущения становятся сильнее.

В каких-то случаях появляется травматизация стенок, с последующими крововыделениями.

Терапия данного заболевания устанавливается гинекологом после исследования и диагностирования. Если в наличии инфекционное поражение его следует пролечить.

Уместно поддерживающее лечение, которое обеспечивает воссоздание влагалищной микрофлоры и поддержание защитных сил организма. Кроме того необходим половой покой. В каких-то случаях результативной окажется и местная терапия в виде спринцеваний растворами и настоями.

Вагинит – это тоже воспалительная патология. Его факторы, проявления и терапия аналогичны с таковыми при кольпите.

Бартолинит

Бартолинит – это воспалительный процесс двойной железы влагалищного преддверия, ответственного за продуцирование смазки.

Симптомы:

Когда бартолиновая железа воспаляется, то сперва появляются тянущие болезненные ощущения во влагалище (близко к промежности),

Далее появляются выделения с гноем, гиперемия и отечность слизистых.

После перекрытия просвета в каналах железы может сформироваться киста.

Женщину лихорадит, температура увеличивается до 38-39 градусов.

В серьезных и запущенных ситуациях может возникнуть абсцесс.

Терапия данной патологии:

Употребление антибиотиков (касаемо патогенов), лучше всего в условиях стационара;

Половой покой;

Обработку обеззараживающими средствами, использование обезболивающих.

При хроническом заболевании становятся необходимыми мероприятия физиотерапии такие как облучение ультрафиолетом.

При появлении гнойника или кисты требуется хирургическое иссечение.

Сухость влагалища

Сухость влагалища провоцируется гормональным изменением, часто это период наступления менопаузы. Дисбаланс гормонов напрямую влияет на секрецию специального состава или смазки и в общем на влагалищную микросреду.

К прочим проявлениям, которые имеют самое прямое отношение к влагалищной атрофии, можно причислить:

вагинальную сухость,

боль,

зуд,

жжение и гиперемию,

и/или болезненное чувство в момент полового акта (в медицинской практике-диспареуния).

Влагалищные метаморфозы также могут обеспечивать большой риск возникновения инфекционных поражений.

Другие патологии органов малого таза

Боль во время секса

Весьма нередко в момент возбуждения появляются боли во влагалище, когда гениталии раздражены. Это случается и после секса. При подобных проявлениях женщина не испытывает оргазма, что значительно понижает качество в личной сфере жизни.

Причинами этих болезненных ощущений может быть застой циркуляции крови в мочеполовых органах и воспаления.

Воспалительные поражения в тканях и малом тазу (PID) – инфекционные поражения органов, в том числе и матки, яйцеводов, яичников и маточной шейки. Они провоцируют болезненное чувство во влагалище. Причинами становятся патогенны ЗППП.

По большей части, воспалительные болезни органов малого таза спровоцированы сифилисом и/или хламидиозом. Девушки, активные в половом отношении, меняющие многочисленных партнеров, становятся в значительной степени подвержены воспалительным болезням такого рода.

Все такие заболевания в каких-то определенных случаях никоим образом не проявляются. А иногда они могут стать причиной повышения температуры, брюшного и тазового дискомфорта и боли, возникновению влагалищных выделений, болезненному мочеиспусканию, или болезненному сексу.

Боль при эндометрите и сальпингоофорите

У уже рожавших, может появиться такая патология, как эндометрит, при котором матка воспалена. Также болезненный процесс распространяется и резонирует во влагалище и гениталиях.

Сальпингоофорит характеризуется воспалением и болезненным чувством на маточных придатках.

Особенности патологии:

Факторами такой патологии могут стать также и значительные нервные и физические нагрузки. Они могут стать причиной деформации органов в мочеполовой сфере, на внутренних стенках матки могут появиться микротравмы, которые болят. Лечение следует проводить исключительно в клинике под наблюдением опытного доктора.

Все вышеперечисленные заболевания излечиваются терапевтическим методом применения антибиотиков.

Осложнения воспалений могут оставлять шрамы и уплотнения тканей и невозможность иметь потомство.

Операции и травмы

Женский орган может быть поврежден сразу вслед или в момент хирургической операции, и при родоразрешении. Травматизация может быть в области промежности, именно поэтому появляется болевое ощущение.

Боль в промежности после родов

Главный фактор – большое давление на гениталии в момент родов.

Почти все ткани при родоразрешении тянутся, это и становится причиной интенсивных болей, кроме того ткани могут не выдержать и разорваться или расслоиться.

Родовые пути, также подвержены большому давлению и как итог – растяжения и разрывы.

По причине того, что промежность в момент родов нередко разрывается, ее надрезают и затем зашивают.

Если она вновь подвергается разрывам, то зашивать ее во второй раз уже более трудно – у женщины появляются дискомфорт, и кроме того, стенки заживают уже не столь скоро как хотелось бы. На участке, где зашивались ткани, может возникнуть воспаление, также существует риск неестественного рубцевания.

К тому же, у специалиста может не получиться восстановить ткань до нормального состояния. По этой причине на участках, где проводилось иссечение, может нарушаться циркуляция крови, нервные волокна, которые пересекают промежность, воспаляются, их работа нарушается, и возникает влагалищная боль. В частности в момент коитуса.

Разрыв связок

В каких-то случаях при моменте введения члена, боль чувствуется пониже живота. Подобное проявление характерно для разрыва мышечной ткани удерживающей тело матки.

Крестцово-маточные мышцы – это основная группа, закрепляющая матку в пространстве малого таза. В период вынашивания ребенка, очень часто случается ослабление фиксирующей группы мышц матки, а при родоразрешении вероятна такая патология, как разрыв крестцово-маточных мускулов. По этой причине в последующем появляется ограничение подвижности маточной шейки, что и обеспечивает возникновение дискомфорта при сексе.

В целях устранения такой проблемы показаны:

Медикаменты,

Физиотерапия (электрофорез на место расположения матки и придатков),

Лазеро- и магнитотерапия,

Средства имеющие растворяющий спайки эффект. Спайки нередко и есть причина болей. Физиотерапия способствует минимизации проявления спаек, повышению подвижности самой матки и ее шейки, что обеспечивает устранение либо минимизацию болезненных ощущений.

Психологический барьер

Этот фактор также учитывается при постановке диагноза. Из-за того что многие женщины не способны до конца расслабиться, в промежности не продуцируется в достаточной степени смазки и трение мужского органа вызывает раздражение.

По причине ожидания боли влагалищная мускулатура напрягается, понижается уровень возбуждения, это обеспечивает сухость слизистой, и появляется дискомфорт и т. д.

К факторам относятся:

Непрятные впечатления и чувства по поводу полового сношения и сексуальности.

Кроме того нехороший опыт и пренебрежительное отношение мужчины.

Венерические заболевания

Болезненное чувство у преддверия может быть спровоцировано локальными инфекционными поражениями в малом тазу:

грибками,

уреаплазмами,

кандидами,

гарднереллами,

хламидиями,

вирусами.

Все эти патологии нередко становятся причинами воспаления оболочек женской половой сферы. Если присутствует воспаление в промежности, то здесь ткани без труда разрываются, самое незначительное трение провоцирует боль и неприятное чувство.

Симптоматикой воспаления в области гениталий становится:

жжение,

чувство зуда в районе вульвы и влагалища,

слизисто-гнойные выделения из влагалища в большом объеме.

В целях избавления от заболеваний проводятся такие обследования:

ПЦР- определение;

бакпосевы из промежности и канала маточной шейки.

Согласно итогам проведенных анализов назначается локационная терапия антибиотиками, вагинальные суппозитории с противовоспалительным действием. Лечение осуществляется после завершения периода лактации.

Боль во время менопаузы

Влагалищная атрофия – это медицинское определение, которое подразумевает то что по истечении времени вагинальные стенки становятся тоньше, это проявляется при наступлении климакса (период, когда менструальные циклы у женщин завершились).

До этого времени на промежности появляется гиперемия, отечность, выделения.

Когда присутствие женского гормона понижается, влагалищная слизистая становится тоньше, иссушается, цвет становиться от бледно-розового до голубоватого оттенка, и утрачивает тонус и гладкость.

Это нормальные метаморфозы, которые специалисты наблюдают в преклимаксе и у женщин в постклимаксе. Однако в промежности могут появляться боли.

Вагинальные кровотечения

Для нормы присущи периодические крововыделения из детородного органа женщины. В норме кровотечения также именуются как menorrhea. Физиологию, под влиянием которой menorrhea происходит, именуют менструальным циклом.

В целях установления, является ли крововыделения с болями и прочими проявлениями нормой, гинеколог должен получить ответ на 3 вопроса:

Не беременна ли женщина?

Каково описание крововыделений?

Срок овуляционного периода?

Влагалищные кровотечения при отклонении, у пациентки находящейся в процессе овуляции, зачастую обильные и частые, разного объема.

Есть множество факторов для влагалищных кровотечений, которые имеют отношение к неправильному формированию яйцеклетки и ее выхода и влагалищному проявлению боли. Это может быть боль послеродовая, а также из-за гормонального изменения, либо таких заболеваний как сальпингоофорит и эндометрит.

Вульводиния

Это конкретная патология, которой свойственна ничем необоснованная вульвовагинальная боль. Болезненное чувство в преддверии и промежности вне половой связи при вульвовагинитах, микротравмах, болезнях кожного покрова и опухолях в районе вульвы и влагалища.

Вагинизм – болезненное сжатие мускулов преддверия влагалища и влагалища при введении мужского органа, пальца, либо гинекологического тампона.

Типы вульводинии

Вульводиния проявляется на вульве и наружных женских половых органах. Это – половые губы, клитор и сама промежность, на которых проявляется интенсивная боль.

Есть два подвида вульводинии:

Болезненное чувство в различных местах влагалища в целом. Дискомфорт непроходящий, либо возникающий перерывами. Касание или незначительное надавливание в районе влагалища, при половом сношении, увеличивает боли.

Болезненное чувство во влагалище может появляться и в момент, когда их источником становится не вульва, а влагалищное преддверие.

Гинекологи не всегда могут установить причины данного проявления. И не существует подтверждений того, что ЗППП могут стать фактором вульводинии.

Возможные причины:

Воздействие заболеваний на нервные волокна тканей, или их раздражения.

Отклонения обусловленные инфекционным поражением либо травматизацией.

Наследственность как причина уязвленности.

Гиперчувствительность влагалища к грибковому поражению.

Сжатие мышц влагалища.

Аллергическое проявление на использование химвеществ.

Гормональный дисбаланс.

Насилие

Чрезмерное использование антибиотиков

Несмотря на то что нет традиционных способов избавления от болей, некоторые меры могут помочь при влагалищных болях . Женщинам с данным проявлением следует определить, какой из вариантов наиболее эффективен, поскольку это зависимо от особенностей женского организма.

Женщинам, вероятно, придется опробовать множество методов снятия боли, прежде чем отыскать действенный вариант.

Для лечения спазма мышц влагалища существуют специальные расширители, которые способствую снятию спазма мышц. Также можно использовать упражнения Кегеля.

Боль при беременности

На начальных сроках беременности по причине перемен в матке, женщина может чувствовать болезненность влагалища. При последующем формировании плода причиной болей становится увеличение объемов детородного органа.

Кроме того боль появляется при:

Инфекционном поражении мочеполовой сферы . Ощущается зуд или жжение половых органов, в большом количестве слизистые либо с присутствием гноя выделения, которые неприятно пахнут.

. Ощущается зуд или жжение половых органов, в большом количестве слизистые либо с присутствием гноя выделения, которые неприятно пахнут. Дисбактериоз. Следует отметить, что дисбактериоз нередкий спутник беременных. Виной тому становится перемены в гормональном статусе женщины.

Профилактика

Для профилактики боли во влагалище можно использовать специальные упражнения.

Упражнение заключается в следующем:

Женщина пребывает в лежачем либо сидячем положении.

Следует напрячь мышцы промежности и досчитать до двух, далее ослабить их.

Выполнить 20-30 раз.

При условии что женщина будет осуществлять их троекратно в день, ее мышцы станут сильнее всего за 30 дней. Отличный результат наступит через несколько месяцев.

При этом следует быть готовой к тому, что в месте, где сшивались ткани, может возникать чувство дискомфорта и незначительной боли.

При условии выполнения упражнения даже длительностью до трех месяцев, раны отлично исцелятся и мышечный корсет укрепится. Результатом станет исчезновение уплотнений и рубцов.

После выполнения данного упражнения на укрепления мускулов, влагалищные боли стихают и более не дают о себе знать.

Отзывы

Отзывы женщин о боли во влагалище: